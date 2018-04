Syrie: Les insurgés à Douma rendent leurs armes lourdes

Les derniers insurgés dans la ville de Douma, ultime poche rebelle dans la Ghouta orientale près de Damas, ont rendu leurs armes lourdes, a indiqué jeudi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).



Selon l'Observatoire, "les combattants du groupe Jaich al-Islam ont remis leurs armes lourdes à la police militaire russe à Douma mercredi", tandis que leur chef, Issam Bouwaydani, a quitté le territoire pour se rendre dans la zone rebelle dans le nord du pays.



"La plupart des hauts gradés de Jaich al-Islam, y compris leur chef Issam Bouwaydani, ont quitté Douma et sont arrivés mercredi soir dans le nord de la Syrie", a précisé l'OSDH.



Déclenchée en 2011, la guerre en Syrie a fait plus de 350.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.