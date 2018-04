Syrie : L'UE annonce une contribution de 560 millions d'euros pour 2019

L’Union européenne (UE) contribuera l'année prochaine à hauteur de 560 millions d'euros aux efforts en soutien à la Syrie, dans le cadre de la conférence des donateurs qui se tient à Bruxelles, a annoncé mercredi la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini.



"L'Union européenne confirmera pour l'année prochaine la même contribution que l'année dernière et nous visons à maintenir le même niveau de contribution jusqu'en 2020 - soit 560 millions d'euros pour le soutien de l'Union européenne aux Syriens en Jordanie et à l'intérieur de la Syrie et pour les communautés hôtes", a-t-elle indiqué lors de la deuxième conférence de Bruxelles sur l'aide à apporter pour l'avenir de la Syrie et des pays de la région.



Lors de la première conférence de Bruxelles, en avril 2017, l'UE et les donateurs internationaux se sont engagés à fournir 5,6 milliards d'euros d'aide pour 2017 et 3,47 milliards d'euros d'aide pour la période 2018-2020.



L'UE et ses États membres restent les principaux donateurs en Syrie et dans la région. Depuis 2011, ils ont mobilisé plus de 10,6 milliards d'euros en aide humanitaire et en assistance à la stabilisation.



La Conférence, co-organisée par l’UE et les Nations unies, vise à mobiliser une aide humanitaire pour les Syriens qui se trouvent dans le pays et dans les pays voisins, ainsi qu’à obtenir un soutien politique au processus de paix piloté par les Nations unies dont l'envoyé spécial Staffan de Mistura a mis en garde mardi contre une nouvelle catastrophe humanitaire imminente dans la province d'Idleb, frontalière de la Turquie, où vivent plus de 2,5 millions de personnes dont une moitié de déplacés.



Les organisateurs espèrent recueillir au total 9 milliards de dollars (7,3 milliards d'euros).