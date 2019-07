Syrie: Assad promet de "poursuivre" les efforts pour former un comité consitutionnel

Le président syrien Bachar al-Assad a promis vendredi de "poursuivre" les efforts pour la formation d'un comité constitutionnel, exigé par l'ONU en vue d'un règlement politique du conflit syrien, à l'issue d'une rencontre avec l'envoyé spécial du président russe pour la Syrie.



Cette rencontre avec Alexander Lavrentiev intervient deux jours après la visite de l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, au cours de laquelle Damas a annoncé, après des mois de blocage, des "progrès" vers la formation d'un comité chargé de la rédaction de la constitution pour l'après-guerre.



La réunion avec l'envoyé spécial russe "a porté sur les efforts en cours pour progresser sur la voie (d'un règlement) politique, notamment en ce qui concerne la création d'un comité chargé de discuter de la constitution, ainsi que des mécanismes et procédures de travail" de ce comité, a indiqué la présidence syrienne dans un communiqué.



Louant les progrès "importants" réalisés jusque-là, les deux hommes ont convenu de "poursuivre le travail et la coordination (...) en vue d'atteindre les résultats escomptés", a ajouté la présidence syrienne.



Les opposants au régime syrien souhaitent écrire entièrement une nouvelle Constitution, tandis que Damas ne consent qu'à quelques amendements.



Le comité constitutionnel est prévu par la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU qui appelle à un cessez-le-feu et à une transition politique. Selon le plan proposé, il doit être constitué de 150 membres, 50 choisis par le régime, 50 par l'opposition et 50 par l'émissaire de l'ONU.



Sa création a achoppé sur le rejet par Damas d'une partie des nominations soumises par les Nations unies.



Mercredi M. Pedersen a évoqué "de bons progrès" et affirmé que les deux côtés étaient "plus proches d'un accord". Le lendemain, il a rencontré à Istanbul une délégation du Comité des négociations syriennes (CNS), qui représente les principaux groupes d'opposition.



Les discussions ont "porté sur les résultats de la récente visite de M. Pedersen à Damas", a indiqué le CNS sur Twitter.



L'émissaire onusien, qui a pris ses fonctions en janvier, espère relancer le processus de paix, dans l'impasse après plus de huit ans de guerre.



Son prédécesseur Staffan de Mistura avait tenté de former un comité constitutionnel.



De nombreux cycles de pourparlers menés par l'ONU ont tenté en vain de mettre fin au conflit qui a fait plus de 370.000 morts et poussé des millions de personnes sur les routes de l'exil depuis 2011.



Ces dernières années, des négociations parallèles ont aussi été menées sous l'égide de l'allié russe du régime syrien et de la Turquie, qui soutient des groupes rebelles.