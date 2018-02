Syrie: Ankara et Washington contre tout "fait accompli" ou "changement démographique"

La Turquie et les Etats-Unis ont convenu vendredi de s'"opposer vigoureusement" à toute tentative de "créer des faits accomplis" ou des "changements démographiques" en Syrie, dans une apparente allusion à l'expansion d'une milice kurde dans le nord de ce pays.



"Nous nous opposerons vigoureusement à toute tentative de créer des faits accomplis et des changements démographiques en Syrie", selon un communiqué conjoint entre Ankara et Washington remis à la presse à l'issue d'une visite du secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson. (afp)