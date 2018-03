Syrie: 25 civils tués dans dans des bombardements sur la Ghouta

Des frappes aériennes mais aussi des tirs d'artillerie ont visé plusieurs localités du dernier fief rebelle aux portes de Damas, où l'offensive du régime a tué plus de 1.200 civils en près d'un mois, selon la même source. Par ailleurs, une source militaire a fait savoir que plus de 150 civils, dont 44 femmes, 24 hommes et 87 enfants, ont été évacués mardi de la région de la Ghouta orientale.



Les civils évacués, dont des personnes nécessitant des soins médicaux, ont traversé un couloir humanitaire partant de Douma (banlieue de Damas) pour rejoindre Wafidine (nord-est de Douma), une zone contrôlée par le gouvernement syrien.



Depuis mars 2011, le conflit en Syrie a fait des millions de déplacés et de réfugiés, ainsi que plus de 350.000 morts en Syrie.





Atlasinfo avec afp