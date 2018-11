Syrie: 22 rebelles tués dans un assaut du régime près de la province d'Idleb (ONG)

Les forces du régime syrien ont tué vendredi avant l'aube 22 rebelles près de la province d'Idleb, dans une zone appelée à être "démilitarisée" dans le cadre d'un accord russo-turc, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).



Il s'agit de l'assaut le plus meurtrier dans cette région depuis l'annonce en septembre d'un accord entre la Russie et la Turquie prévoyant une "zone démilitarisée" couvrant des secteurs de la province d'Idleb et d'autres régions voisines.