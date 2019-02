Suspension pour quatre ans de l'attaquant algérien Chérif El-Ouazani pour dopage

Selon la Ligue, le jeune attaquant algérien a écopé de quatre ans de suspension ferme de toutes compétitions ou activités sportives à compter du 30 janvier 2019, plus une amende de 200.000 dinars (environ 1500 euros), pour un contrôle positif.



El-Ouazani a été contrôlé positif le 17 décembre dernier, à l'issue du derby face au CR Belouizdad en championnat, les échantillons d'urine révélant la présence de substances interdites (Benzoylecgonine et Methylergonine), rappelle-t-on.



Les membres de la commission qui se disent convaincu que le joueur qui a reconnu les faits a utilisé les produits prohibés dans le but d'améliorer ses performances.



Ils affirment que le joueur Cherif El-Ouazani, qui n'a pas donné assez de preuves à sa décharge pour avoir commis ni faute ni négligence au sens du règlement antidopage de la FIFA, avait bien l’intention de se doper en vue d’améliorer ses performances sportives à l’aide de la consommation des produits interdits.