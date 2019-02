Surprise dans l'Italie de Salvini, Mahmood remporte le festival de San Remo

Chaque début février pendant cinq longues soirées d'affilée, la première chaîne publique scotche plus de 10 millions d'Italiens devant leur téléviseur et dépasse souvent les 50% de part d'audience avec ce concours qui a inspiré l'Eurovision.



Créé en 1951 dans la cité balnéaire de San Remo, en Ligurie (nord), le festival a révélé des dizaines d'artistes comme Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli ou Laura Pausini.



Evidemment, impossible de tenir autant d'Italiens si longtemps en haleine sans une solide dose de polémiques, sur les thèmes des chansons - homosexualité, euthanasie ou encore migrants ces dernières années -, sur les animateurs, sur les coups de théâtre prévus ou non pendant le direct...



Cette année, à part des accusations de plagiat pour certains sketches des animateurs, la seule vraie discussion est venue de la victoire de "Soldi" ("L'argent"), une chanson entraînante évoquant un père absent en alliant pop, rap, sonorités orientales... et quelques mots d'arabe.



Solide voix un peu métallique, "beau à faire peur" selon le site Gay.it, Mahmood s'était qualifié en remportant l'édition "jeunes" du festival.



Lors de la finale dans la nuit de samedi à dimanche, il a gagné grâce au vote du jury professionnel, alors que le public ne lui a accordé que 14% contre 46% pour le favori, Ultimo.



Très vite, les commentaires ont fusé sur les réseaux sociaux: "Ils nous ont imposé un bouffon", "Tu n'as battu personne Ali Baba, ils t'ont fait gagner, c'est tout !"



Matteo Salvini, patron de l'extrême droite et homme fort du gouvernement, a mis de l'huile sur le feu en tweetant dans la nuit: "Mahmood... Bof... La plus belle chanson italienne ?!? Moi j'aurais choisi Ultimo, et vous, vous en pensez quoi ?"



Son message a provoqué un déluge de critiques d'internautes qui lui ont renvoyé l'un de ses leitmotivs "Prends un Maalox, ça te passera", lui ont suggéré de déguster un couscous ce dimanche ou lui ont envoyé des bras d'honneur.



Beaucoup lui ont aussi signalé la réaction de son ex-compagne Elisa Isoardi, qui a salué dans cette victoire "la démonstration que la rencontre de cultures différentes génère la beauté".



L'intéressé, qualifié par sa victoire pour représenter l'Italie à l'Eurovision en mai, s'est pour sa part refusé à toute polémique: "Je suis Italien, né et grandi à Milan, Italien à 100%", a-t-il déclaré à la presse.