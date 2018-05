« Superman » : Margot Kidder, la Lois Lane de Christopher Reeve, est décédée

Inoubliable Lois Lane, Margot Kidder s'est éteinte dimanche 13 mai. Elle avait 69 ans. C'est un funérarium de la ville de Livingston, dans l'État américain du Montana où elle vivait, qui a annoncé la mort de l'actrice canadienne lundi. Le décès a ensuite été confirmé par l'agente de l'actrice. Celle-ci a ajouté que Margot Kidder était morte « paisiblement dans son sommeil », sans toutefois préciser la cause du décès. Née en octobre 1948 dans la ville de Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest canadiens, Margaret Ruth « Margot » Kidder est devenue célèbre grâce à son interprétation de la journaliste Lois Lane, la compagne de Superman, dans les quatre premiers films consacrés au super-héros, entre 1978 et 1987.



Elle y donnait la réplique à Christopher Reeve, décédé en 2004. Un accident d'équitation avait rendu l'acteur tétraplégique en 1995. Elle avait fait en 2004 une apparition dans la série télé Smallville, consacrée à la jeunesse de Superman et a également joué dans le thriller de Brian de Palma Sœurs de sang (1973). Bipolaire, elle avait fait une dépression nerveuse en 1996 avant de se battre pour sensibiliser le grand public aux questions de santé mentale. Elle a été mariée au réalisateur français Philippe de Broca entre 1983 et 1984.



Sur Twitter, l'acteur Mark Hamill, l'interprète de Luke Skywalker dans la saga Star Wars, a rendu hommage à l'actrice : « À l'écran, elle était magique. Hors caméra, elle était l'une des femmes les plus gentille, adorable et attentionnée que j'ai connue. Tu vas me manquer. »