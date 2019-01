Suède : attaque contre une mosquée à Malmö, pas de victimes

Une attaque armée a été perpétrée par un inconnu, dans la nuit du Nouvel An, contre une mosquée dans la ville de Malmö (sud de la Suède), sans faire de victimes.



Selon une information diffusée sur la chaîne de télévision publique SVT, l'attaque perpétrée contre la mosquée Mahmood dans la troisième plus grande ville de Suède, n’a fait ni mort ni blessé.



La fusillade n'a été découverte que le lendemain lorsqu'un trou de balle a été repéré dans l'une des fenêtres de la salle de prière.



"Les personnes présentes dans la salle n'ont pas remarqué le coup de feu car il y avait des feux d'artifice et du bruit tout autour. Mais l'un d'eux a remarqué un son légèrement différent, puis il a découvert que la vitre était endommagée et qu'une balle avait perforé le verre", a déclaré Kareem Lone, un porte-parole de la Mosquée. La police enquête sur l'incident comme une tentative de meurtre et d'infraction aggravée avec des armes et cherche à déterminer si les coups de feu pourraient être qualifiés de crime de haine.



Un porte-parole de la police a déclaré à l’agence de presse TT qu'il n'existait aucun suspect ni motif suspecté au stade actuel de l'enquête.



L'imam de la mosquée, Rizwan Afzal, a déclaré que la communauté poursuivrait ses activités comme d'habitude et que plusieurs jeunes sont sortis pour aider à nettoyer la ville le jour du Nouvel An.