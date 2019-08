Sud du Yémen: Ryad et Abou Dhabi réitèrent leur appel à des négociations

Ces affrontements ont pour toile de fond des différends entre les séparatistes, soutenus par les Emirats arabes unis, et le gouvernement appuyé par l'Arabie saoudite, deux entités qui font théoriquement partie d'un même et seul camp.



Ils ont ainsi mis à mal l'alliance entre Ryad et Abou Dhabi, les piliers de la coalition qui intervient au Yémen contre les rebelles Houthis.



Dans un communiqué commun, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes ont exhorté les deux parties yéménites à collaborer avec un comité chargé de faire cesser les affrontements.



Les deux pays ont pressé aussi ces parties à "s'engager rapidement dans le dialogue (que l'Arabie saoudite veut organiser) à Jeddah pour faire face aux conséquences des développements dans le sud du Yémen".



Pour le moment, le gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi refuse de dialoguer tant que les séparatistes ne quittent pas toutes les positions conquises à Aden.



Après les combats plus tôt ce mois dans cette grande ville du sud, siège théorique du gouvernement yéménite, les affrontements se sont déplacés dans la province voisine d'Abyane puis dans celle de Chabwa, plus au nord.



Après avoir été chassé de Sanaa en 2014 par les Houthis, le pouvoir a déclaré Aden "capitale provisoire" du Yémen, où une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite aide le pouvoir contre les Houthis.



Le Yémen du Sud était un Etat indépendant avant sa fusion avec le Nord en 1990 et les séparatistes y sont restés puissants.



La guerre au Yémen a fait depuis 2014 des dizaines de milliers de morts dont de nombreux civils d'après des ONG, et plongé le pays dans la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU.