Succession Hallyday : Brigitte Bardot se dit dégoûtée et prend la défense de Laura et David

Moi, je serais Laeticia, je redonnerais à Laura et David ce qu'ils méritent d'avoir», a déclaré l'actrice ce samedi matin sur Europe 1.



«Ça me dégoûte». Interrogée sur la bataille autour du testament de Johnny Hallyday ce samedi matin sur Europe 1, Brigitte Bardot n'a pas mâché ses mots. Elle a même choisi son camp dans la guerre qui oppose l'unique héritière Laeticia Hallyday d'un côté, et, Laura Smet et David Hallyday de l'autre. «Moi je serais Laeticia, je remettrais les pendules à l'heure et je redonnerais à Laura et David ce qu'ils méritent d'avoir», a-t-elle expliqué au micro de Wendy Bouchard.

Et de poursuivre. «Je n'aime pas beaucoup la façon dont Laeticia a fait mettre les sociétés musicales Johnny au nom de sa grand-mère et de son père. Ça me choque un peu». Surnommée «Mamie Rock», Elyette Boudou, 82 ans, est depuis 2012 l'unique représentante légale des sociétés française du couple Hallyday.



Avant Brigitte Bardot, quelques personnalités ont déjà pris la défense des premiers enfants de l'artiste. Comme Gérard Depardieu dans Quotidien ou encore Christine Angot dans On n'est pas couché. «Elle va en chier la Laeticia», a estimé l'acteur. «On se rend compte que la manipulation et l'abus de pouvoir ne sont pas seulement le fait des hommes, que ça peut être aussi le fait d'une femme», a commenté la romancière et chroniqueuse.



Sans parler du parrain de Laura, l'agent Dominique Besnehard et de la mère de David Hallyday, Sylvie Vartan, qui sont tous deux montés au créneau. La chanteuse et ex-femme de Johnny s'exprimera d'ailleurs à la télévision ce dimanche dans l'émission de Laurent Delahousse, 19h le dimanche. La première fois qu'un membre du clan Hallyday prend la parole à la télévision.



Le Figaro