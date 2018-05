Steve Bannon flingue Angela Merkel: "Elle est arrogante, incompétente et destructrice"

Steve Bannon, l'ancien stratège ultra-conservateur de Donald Trump, a vertement critiqué la chancelière allemande dans une interview au quotidien "Die Zeit." Selon lui, Angela Merkel restera dans l'Histoire comme "la figure politique la plus destructrice du 21e siècle."



Militant conservateur proche de l'extrême droite, Steve Bannon a ainsi pointé du doigt la politique d'immigration de la chancelière, récemment reconduite à la tête de l'Allemagne.



"Ce que nous avons vu ici, c'est un afflux de migrants dû à l'incompétence et à l'arrogance de Merkel", explique l'Américain de 64 ans au journal allemand. "Ce n'est pas une politique d'immigration du tout", dénonce Steve Bannon.



Selon l'ex-conseiller stratégique de Trump, Angela Merkel apparaîtra dans les livres d'histoire comme "la figure politique la plus destructrice du 21e siècle." "Elle a fait preuve d'arrogance et d'incompétence lorsqu'elle a décidé unilatéralement d'accueillir deux millions de migrants sans documents fiables en Allemagne."



Et Bannon en a profité pour donner quelques détails sur la relation "très professionnelle" entre la chancelière et son ancien patron. Ainsi, le président Trump apprécierait particulièrement la native d'Hambourg, bien que leurs positions divergent sur de nombreux sujets.



L'ancien président du média conservateur "Breitbart News" a également déclaré qu'il avait une "grande confiance" dans l'AfD (Alternative für Deutschland), le parti d'extrême droite qui a fait une entrée fracassante au Bundestag après les législatives du 24 septembre dernier.