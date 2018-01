Stéphanie Fugain "fière" d'être la Marraine du raid féminin la "Sahraouiya"

Ce raid, qui se tient sous le haut patronage du roi Mohammed VI, met le sport au service de causes et combats portés par des femmes dévouées et courageuses dont l’engagement en faveur d'associations solidaires force le respect et l'admiration.



"On a choisi cette année une marraine internationale et française connue pour la sensibilisation en faveur d’une cause noble, la lutte contre les leucémies, dont l’association concourt avec trois équipes, ce qui permettra de donner plus de visibilité à notre projet", a indiqué, jeudi à Paris, l’organisatrice et présidente de l’association Lagon Dakhla, Laila Ouachi, rendant hommage à la présidente de l’association "Laurette Fugain", du nom de sa fille emportée par une leucémie, est une femme et une mère de grand courage qui a su transformer sa douleur et sa révolte en une force.



Cette énergie et cette volonté ont été mises au service de la recherche contre cette maladie et pour la sensibilisation au service des dons de vie, a-t-elle souligné lors de la conférence de presse de présentation de cet évènement.



Mme Stéphanie Fugain s’est dite pour sa part "très honorée" et "fière" d’être choisie comme Marraine de cet évènement, qui rassemble des femmes autour de causes et de combats différents et qui vont se surpasser et montrer aux patients et personnes malades notamment, que le combat continue.



Mme Fugain entend aussi par cette participation lancer un appel au don de sang, de plaquettes et de moelle osseuse, sans lesquels les malades ne peuvent vivre. "Le combat que ma fille n’a pu gagner, moi et mon équipe on le reprend en main et entendons dire à tous que c’est inadmissible de ne pas être donneur. Tout le monde est concerné", a-t-elle martelé.



Mme Fugain sera Marraine de cette édition, aux côtés de Mme Aicha Echenna, présidente de l’association Solidarité féminine et marraine de coeur de l’évènement depuis le début de l’aventure Sahraouiya.



Le Raid Sahraouiya, challenge sportif et solidaire, entend à l’occasion de sa nouvelle édition renforcer son ancrage au continent africain et sa visibilité à l’international, ont affirmé jeudi à Paris les organisateurs de cet évènement.