Stéphane Travert, ministre français de l'Agriculture, au Maroc : "Le SIAM est la plus grande manifestation africaine du genre"

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch s'est entretenu, dimanche à Ifrane, avec le ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation Stéphane Travert sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays notamment dans le domaine agricole.



Le ministre français est en visite dans le Royaume pour participer au Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM), prévu du 24 au 29 avril à Meknès.



Le SIAM est "la plus grande manifestation africaine du genre", a déclaré M. Travert à la presse à l'issue de cet entretien, mettant en exergue les relations d’amitié et de coopération liant le Maroc et la France.



Le ministre français a indiqué que ce salon constitue l'occasion de raffermir les liens de coopération entre le Maroc et la France mais aussi de mettre en valeur le savoir-faire du Royaume dans le domaine. La France est "un partenaire stratégique qui entretient des relations commerciales importantes avec le Maroc particulièrement dans le domaine agricole", a souligné pour sa part M. Akhannouch, ajoutant que les deux pays partagent leurs expériences notamment dans les domaines de la formation et la recherche agricoles.



Initiée sous le thème "Logistique et marchés agricoles", la 13ème édition du SIAM devrait accueillir plus de 1.400 exposants issus de 70 pays et plus de 850.000 visiteurs.



Le SIAM, qui compte parmi les plus grands évènements de l’Afrique dédiés à l’agriculture et aux opérateurs du secteur agricole, est organisé autour de 9 pôles à savoir le "Pôle Régions", le "Pôle Sponsors et Institutionnels", le "Pôle International", le "Pôle Agro-fourniture", le "Pôle Nature et Vie", le "Pôle Produits", le "Pôle Produits du Terroir", le "Pôle Élevage" et le "Pôle Machinisme".