"Stars In The Place" à Marrakech : Un hymne à la vie et un appel à ne pas céder à la peur (Maître Gims)

Le rappeur français d'origine congolaise, Maître Gims, a affirmé que la 2ème édition du concert-événement "Stars In The Place", qui aura lieu ce vendredi soir à la mythique place de Jemaa El Fna, est un hymne à la vie et à la fête, ainsi qu'un appel à ne pas céder à la peur, suite aux tragiques événements survenus récemment dans la région d'Imlil (province d'Al Haouz).



"Au delà de la fête et avec les événements tragiques perpétrés récemment à Imlil (NDLR), c'est un message fort et une façon de dire que Marrakech demeurera à jamais Marrakech, une ville où tout se passe bien et où tout s'est toujours bien passé", a soutenu Maître Gims lors d'une conférence de presse, tenue vendredi dans la cité ocre, avant ses nouvelles retrouvailles avec le public marocain pour une soirée musicale très exceptionnelle et de haute facture qui connaîtra aussi la participation d'artistes marocains de renom.



''Cet événement est une façon de dire aux gens : Venez faire la fête! C'est également une manière de rassurer tout le monde", a-t-il déclaré, ajoutant qu'au delà du concert, c'est une manière de dire qu'"il ne faut pas rester chez soi et céder à la peur : On va continuer à vivre tout simplement".



"C'est vraiment terrible ce qui s'est passé. C'était un choc", a déploré le rappeur français. "J'étais même à cet endroit dans la montagne. On espère que cela ne se reproduira plus", a-t-il souhaité.



Et Maître Gims de faire remarquer que "cet événement musical exceptionnel intervient à un moment crucial et déterminant pour montrer aux gens que tout se passe bien à Marrakech".



"Ce concert a été programmé bien avant, même s'il coïncide avec ces actes déplorables, et ce en vue de finir l'année en beauté", a-t-il expliqué, notant que cette soirée va être "un moyen pour nous de montrer au monde entier, puisque ce concert va être suivi en France, en Europe et dans d'autres pays, qu'on reste malgré tout debout et forts". "C'est la meilleure façon et la meilleure réponse" à de tels actes, a-t-il insisté.



Maître Gims s'est dit, par ailleurs, "très content" de se retrouver au Maroc et participer à cette 2ème édition de "Stars In The Place", après avoir été présent aussi lors de l'édition de l'année écoulée.



"Je suis très content. On espérait cette deuxième édition et on en avait besoin. Et un an plus tard, tout le monde a répondu présent, notamment les partenaires, pour assurer la réussite de cette soirée", s'est-il félicité.



Cette deuxième édition, a-t-il estimé, est "une façon pour confirmer et affirmer qu'il s'agit d'un festival à part entière et d'un événement qui fait maintenant partie de l'agenda événementiel de la ville de Marrakech", a souligné Maître Gims.



"Ce concert va réunir tout le monde et ramener de la joie, sans oublier la superbe ambiance qui régnera sur la célèbre Place de Jemaa El Fna", a-t-il relevé, avant de conclure que "c'est un spectacle gratuit et c'est aussi un message pour dire aux gens de venir faire la fête et de continuer à vivre".



L’édition 2017 de "Stars In The Place", rappelle-t-on, avait connu un afflux massif de milliers de fans de Maître Gims qui compte de nombreux admirateurs au Royaume. Maître Gims ne cesse d'affirmer toujours que: "Le Maroc est mon pays de résidence et de coeur, j’ai toujours plaisir à me produire sur la scène marocaine face au public marocain qui me soutient sans cesse".



L’ambition étant d’inviter chaque année des artistes majeurs à Jemaa El Fna pour vibrer aux rythmes de la culture hip-hop et de variétés françaises, ce spectacle, haut en couleurs, offrira pour la deuxième année consécutive aux aficionados marocains de la bonne musique, un moment de fête absolue sans relâche.



Initiative de Youssef Aarab, bras droit et ami d’enfance de Maître Gims, "Stars In The Place" est orchestré et produit exclusivement par l’agence NB2 Events Productions, enseigne commerciale de la société Visual Identity.



Ce 2ème concert exceptionnel se veut un grand moment de ferveur musicale qui marquera incontestablement la magie et la beauté féerique de la ville de Marrakech.