Stan Lee, le père de Spider-Man est mort

Mardi 13 Novembre 2018 modifié le Mardi 13 Novembre 2018 - 08:21

Spider-Man, Iron Man, Hulk… le scénariste et éditeur de comics américains aura contribué à la création d'une centaine de super-héros et de l'une des franchises les plus lucratives de l'industrie du cinéma.