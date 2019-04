Sri Lanka : au moins 15 morts lors d'un assaut contre des jihadistes

Au moins 15 personnes, dont six enfants, ont trouvé la mort dans la nuit de vendredi à samedi lors d'un assaut des forces de sécurité du Sri Lanka contre des terroristes présumés qui seraient alliés à l'organisation État Islamique (EI), a annoncé la police.



Alors que militaires et policiers essayaient d'entrer dans ce qui serait, selon leurs renseignements, une cache de l'organisation de l'État islamique à Kalmunai (est), trois hommes se sont fait exploser, tuant avec eux trois femmes et six enfants, a précisé la police. A ces morts s'ajoutent "trois autres hommes" trouvés morts près de la maison et qui seraient également des kamikazes, a ajouté la police.



L'opération a été entreprise sur la base de renseignements indiquant que des responsables des attentats commis à Pâques s'étaient réfugiés dans la ville côtière de Kalmunai. Vendredi, la police a annoncé avoir saisi 150 bâtons de dynamite et un drapeau de l'EI, lors d'une perquisition dans la ville voisine Sammanthurai. C'est à cet endroit qu'aurait été tournée la vidéo de revendication des attentats, selon les enquêteurs.



Les attaques terroristes du dimanche de pâques ont visé des églises et des hôtels de luxe faisant 253 morts.



Le chef du groupe terroriste, Zahran Hashim, recherché depuis cinq jours, aurait péri avec les kamikazes, ont annoncé les autorités sri-lankaises vendredi. Hashim était le leader du National Thowheeth Jama'ath (NTJ), un groupe islamiste extrémiste local peu connu jusqu'à dimanche et que Colombo accuse d'avoir perpétré les attaques.