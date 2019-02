"Spider-Man: New Generation" décroche l'Oscar du meilleur film d'animation

"Spider-Man: New Generation" a remporté dimanche soir l'Oscar du meilleur film d'animation.



Le film de Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rothman met en scène un nouveau Spider-Man, Miles Morales, héros noir et latino et a notamment dominé, dans sa catégorie, "Les Indestructibles 2" ou "L'Ile aux Chiens".



Cette récompense a été attendue après le succès du film auprès du public et de la critique.