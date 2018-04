"Soyez directs!": Emmanuel Macron au grill des étudiants américains

Sur une estrade aux allures de ring de boxe, le président français Emmanuel Macron s'est offert un moment de relative liberté de parole mercredi au dernier jour de sa visite d'Etat à Washington en se livrant à un question-réponse entouré par plus d'un millier d'étudiants de la prestigieuse université George Washington.



"Je suis là pour vous, soyez directs!", a-t-il dit en anglais après avoir grimpé sur l'estrade en bras de chemise, seul au centre de la salle de basket-ball de la GWU, aux étudiants assis sur des gradins bleus aux couleurs de l'équipe ou sur des chaises.



Signe de l'intérêt des étudiants américains pour le président français, les spectateurs avaient été choisis par tirage au sort organisé par l'université, dépassée par les 5.000 demandes de billets alors que les 1.200 places disponibles s'étaient arrachées en 10 minutes.



Il a été chaleureusement accueilli par une ovation debout, dans une université qui s'affirme la plus importante de la capitale fédérale avec 36.000 étudiants. L'institution est connue pour être très engagée en politique.







Emmanuel Macron apprécie beaucoup ce genre de joute oratoire à bâton rompus, une forme de communication directe avec la jeunesse lors de ses visites au Burkina Faso et en Inde.



La première question à laquelle il a répondu portait sur les grèves dans les chemin de fer en France.



Le flot de questions devait être contrôlé par le modérateur, Reuben Brigety, un ancien ambassadeur auprès de l'Union africaine et doyen de la faculté d'études internationales Elliott School. Certaines questions ont été rassemblées par courriel, d'autres doivent être posées par des membres choisis dans l'assistance.



"Je suis intéressée par ce que le président a à dire sur la politique européenne, la Syrie et la dénucléarisation de la Corée du Nord", a expliqué à l'AFP India, une étudiante de 22 ans assise au premier rang, avant que les questions commencent.







A ses côtés, Elen, une Géorgienne de 22 ans, souhaite entendre ses vues sur la Russie, la politique de l'Otan face au "programme d'expansion" du Kremlin. Elle dit espérer que le chef de l'Etat "affrontera Vladimir Poutine" et défendra une politique de "porte ouverte" de l'Alliance atlantique pour accueillir de nouveaux membres, "notamment la Géorgie et l'Ukraine".



D'autres étudiants attendent des réponses spécifiques, comme Tom Peters, 24 ans, qui est intéressé par la politique africaine du président Macron et l'avenir de l'opération anti-jihadiste au Sahel Barkhane.



Quant à l'exercice de ce questions-réponses, l'étudiant en costume-cravate bleu a estimé que "c'est de la bonne diplomatie publique" et attend peu de propos sincères.



"Je pense qu'il va dire ce qu'il croit être le mieux pour lui mais il est malin", dit-il. "C'est bien de rencontrer des étudiants dans un pays étranger. C'est intéressant pour nous comme pour lui".