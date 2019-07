Sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, le Maroc a réalisé des progrès remarquables dans plusieurs domaines (site australien)

Sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, le Royaume du Maroc a réalisé des progrès remarquables dans plusieurs domaines au cours des deux dernières décennies, écrit le site d'information australien "The Vibe".



"Au cours de cette période, le Souverain a fait du Royaume un véritable pôle de stabilité dans une région turbulente", souligne le site d'information dans un article publié samedi à l'occasion de la célébration du 20ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône.



Le Maroc a adopté, grâce à la vision du Roi Mohammed VI, une approche inclusive et démocratique faisant du développement humain une priorité absolue, souligne "The Vibe", ajoutant que le Royaume a anticipé les réformes et adopté une nouvelle Constitution en 2011, faisant de la diversité linguistique, culturelle, sociétale et religieuse les principales caractéristiques du pays.



Sur le plan international, le Maroc est déterminé à contribuer au processus visant à apporter des réponses positives à un certain nombre de problèmes mondiaux, indique "The Vibe", ajoutant que le Royaume ne ménage aucun effort, au sein des institutions multilatérales internationales, pour trouver des solutions aux questions de l'immigration, des droits de l’Homme, de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et de la lutte contre le changement climatique, entre autres.



Tout au long des dernières années, le Maroc, à l’initiative du Souverain, a accueilli plusieurs événements internationaux importants tels que la 22e Conférence des parties (COP 22) en 2016 et la Conférence des Nations Unies sur les migrations en 2018, ajoute-il.



"Sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, le Royaume a atteint un stade de maturité en terme de présence diplomatique", souligne la même source, faisant savoir que la politique marocaine "repose sur une vision cohérente qui consacre et réaffirme son identité et ses convictions. Une vision qui prend en compte la position géostratégique du Royaume et s’adapte aux divers changements et transformations des contextes régionaux et internationaux".



"Le Souverain a orienté la politique étrangère du Royaume pour défendre son intégrité territoriale, donner la priorité à la diplomatie économique, concrétiser l'édification d'une Union du Maghreb Arabe forte et renforcer le rôle de la Ligue arabe, en plus de consolider les liens avec les pays africains dans le cadre de la coopération Sud-Sud", souligne la même source.



La coopération Sud-Sud, dictée par la nature transversale des défis communs auxquels le monde est confronté, figure parmi les principales orientations de la politique étrangère du Royaume, note l'auteur de l'article, rappelant que des centaines d'accords de coopération ont été signés entre le Maroc et les pays africains à la suite de plus de 50 visites effectuées par le Souverain à ces pays.



En outre, le Royaume du Maroc contribue largement à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité, relève le site, faisant savoir que le pays assume pleinement ses responsabilités en matière de résolution des conflits.



Ainsi, le Maroc est devenu, sous le règne du Roi Mohammed VI, parmi les principaux pays participants aux opérations de maintien de la paix, avec la contribution de plus de 2.300 éléments des Forces Armées Royales, rappelle "The Vibe", soulignant que le Royaume est actuellement le 14ème contributeur en troupes dans le monde et le deuxième dans le monde arabe.