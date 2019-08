Soupçons de financement libyen en France: un ancien banquier franco-djiboutien inculpé

M. Nacer a été inculpé notamment pour complicité de corruption active et passive, blanchiment de corruption en bande organisée, blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, et complicité de détournement de fonds publics en bande organisée, a indiqué une source judiciaire, confirmant des informations du site français d'information Mediapart.



Ces poursuites lui ont été signifiées le 18 février à l'issue d'un interrogatoire réalisé à Djibouti en présence du juge d'instruction français Serge Tournaire.



Le nom de Wahib Nacer apparaît à de nombreuses reprises dans cette enquête aux multiples ramifications, ouverte en 2013 pour vérifier les accusations portées par d'anciens dignitaires du régime de Mouammar Kadhafi et par le sulfureux intermédiaire Ziad Takieddine.



M. Sarkozy est inculpé dans ce dossier, notamment pour "corruption passive".



Wahib Nacer, 74 ans, a des liens avec la famille saoudienne Bugshan, dont un des membres, l'homme d'affaires Khalid Ali Bugshan, a aussi été inculpé, ainsi qu'avec l'ex-argentier du régime libyen Bachir Saleh et l'homme d'affaires français Alexandre Djouhri, en attente d'une éventuelle extradition depuis Londres.



Aujourd'hui retraité, cet homme avait travaillé en Arabie saoudite pour la filiale de la banque Indosuez plusieurs années avant d'être muté en 1986 en Suisse pour travailler dans l'établissement français Crédit Agricole.



Au cours des investigations, des transferts d'argent entre la famille Bugshan et Alexandre Djouhri ont été mis au jour. Les membres de la famille saoudienne accusent Wahib Nacer, qui gérait leurs comptes helvétiques, de les avoir réalisés à leur insu et ont déposé une plainte à son encontre en Suisse.



Les juges le soupçonnent de s'être servi de leurs comptes comme écran pour masquer des montages financiers impliquant Alexandre Djouhri, un proche de l'ex-ministre sarkozyste Claude Guéant.



Lors de son interrogatoire à Djibouti, dont l'AFP a eu connaissance, M. Nacer a notamment été questionné sur la vente en 2009 d'une villa située à Mougins, sur la Côte d'Azur, à un fonds libyen géré par Bachir Saleh. M. Djouhri est soupçonné d'en avoir été le véritable propriétaire et de l'avoir cédée à un prix surévalué, permettant de dissimuler d'éventuels versements occultes, ce qu'il dément.



L'ex-banquier a aussi été interrogé sur le versement de 500.000 euros depuis l'étranger sur un compte de Claude Guéant. Ce dernier, également inculpé, a justifié cette somme par la vente de tableaux de maître à un avocat malaisien.