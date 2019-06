Soudan: "plus de 30 morts" dans la dispersion du sit-in

Au moins 30 personnes ont été tuées et des centaines blessées lundi dans la dispersion, "par le Conseil militaire" au pouvoir au Soudan, du sit-in de manifestants devant le siège de l'armée à Khartoum, a annoncé un comité de médecins proche du mouvement de contestation.



"Le nombre de morts dans le massacre du sit-in (...) est passé à plus de 30", a indiqué le Comité central des médecins soudanais, évoquant des "difficultés à comptabiliser le nombre réel de morts à cause de l'encerclement des hôpitaux" par les forces de sécurité. Le précédent bilan faisait état d'au moins 13 morts.