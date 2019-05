Soudan: l'armée ferme Al-Jazeera, poursuite des manifestations à Khartoum

Le Soudan a ordonné la "fermeture" du bureau de la chaîne d'information quatarie Al-Jazeera à Khartoum, a annoncé jeudi le groupe, alors que des milliers de personnes ont protesté dans la capitale soudanaise contre l'absence d'avancée dans les négociations avec les militaires qui refusent de céder le pouvoir aux civils.



"Les services de sécurité soudanais ont informé le directeur du bureau d'Al-Jazeera de la décision du Conseil militaire de transition de fermer (son) bureau à Khartoum", a déclaré la chaîne sur son site.



"La décision inclut également le retrait des permis de travail pour les correspondants et le personnel du réseau d'Al-Jazeera à compter de maintenant" jeudi soir, a ajouté la chaîne qui diffuse régulièrement des images des manifestations contre l'armée qui secouent le Soudan.



Selon Al-Jazeera, aucune "décision écrite" n'a été remise au directeur du bureau.



Dans un communiqué, Al-Jazeera dénonce une "totale violation de la liberté de la presse" et assure "continuer la couverture au Soudan en dépit de l'ingérence politique des autorités soudanaises".



Jeudi soir, des milliers de Soudanais ont manifesté devant le siège de l'armée à Khartoum, à l'appel du mouvement de la contestation.



Brandissant des drapeaux et chantant à l'unisson leur détermination à obtenir un gouvernement civil, les protestataires, surtout des jeunes, ont voulu maintenir la pression pour faire plier l'armée.