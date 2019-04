Soudan: Washington exhorte l'armée à intégrer les civils au gouvernement

Les Etats-Unis ont exhorté l'armée soudanaise, qui a renversé jeudi le président Omar el-Béchir après trente ans au pouvoir, à intégrer les civils au gouvernement.



"Les Etats-Unis continuent d'appeler les autorités de transition à la retenue et à faire de la place pour une participation de civils au sein du gouvernement", a déclaré Robert Palladino, porte-parole de la diplomatie américaine, devant la presse.



"Le peuple soudanais doit choisir ses dirigeants", or "le peuple soudanais a dit clairement qu'il voulait une transition dirigée par des civils", et cela doit se faire "plus rapidement que dans deux ans", a-t-il ajouté.



Il n'a pas voulu dire si une transition militaire moins longue serait acceptable aux yeux de Washington.



Omar el-Béchir a été renversé par un coup d'Etat de l'armée dans le sillage d'un soulèvement populaire, et a été remplacé par un "conseil militaire de transition" censé diriger le Soudan pendant deux ans. Cette transition militaire a été aussitôt rejetée par les meneurs du mouvement de contestation.