Soudan : El Béchir transféré dans une prison à Khartoum

Le président soudanais déchu Omar El Béchir a été transféré, dans la nuit de mardi, dans la prison de Kobar à Khartoum, ont rapporté les médias locaux, citant des membres de sa famille.



El Béchir, qui était détenu dans une résidence présidentielle depuis sa destitution le 11 avril suite à un mouvement de contestations mené au pays depuis décembre dernier, a régné pendant 30 ans.



le président déchu fait l'objet de deux mandats d’arrêt internationaux, émis par la Cour pénale internationale (CPI) en 2009 et 2010 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à Darfour entre 2003 et 2008.



Le Conseil militaire de transition, au pouvoir actuellement, a déclaré lundi que la décision de remettre El Béchir à la CPI revient à un gouvernement élu par le peuple.