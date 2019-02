Soudan: Béchir déclare l'état d'urgence, limoge le gouvernement

Le président soudanais Omar el-Béchir a déclaré vendredi l'état d'urgence dans l'ensemble du Soudan et annoncé le limogeage du gouvernement ainsi que des instances dirigeant les provinces du pays, secoué depuis deux mois par des manifestations réclamant son départ.



"J'annonce l'état d'urgence dans tout le pays pour un an", a déclaré M. Béchir dans un discours télévisé à la Nation. "J'annonce la dissolution du gouvernement aux nivaux fédéral et provincial", a-t-il ajouté.