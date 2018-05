Sortie de crise politique en Italie : Conte annonce son gouvernement

Jeudi 31 mai au soir, le président italien Sergio Mattarella a de nouveau chargé Giuseppe Conte de former le gouvernement italien. Le juriste, novice en politique, a été choisi par les chefs de file du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et de la Ligue (extrême droite). Selon les précisions du sécrétaire général de la présidence, Ugo Zampetti, Giuseppe Conte a présenté au président Mattarella la liste de ses ministres, qui prêteront serment vendredi à 16 heures (14 heures, GMT).



Luigi di Maio, patron des M5S, et Matteo Salvini, leader de la Ligue, deviennent ainsi tous deux vice-Premier ministre. Le premier est en charge du Développement économique du pays, tandis que le second prend le ministère de l'Intérieur. Le controversé Paolo Savona, économiste anti-euro, devient cette fois-ci ministre des Affaires européennes, tandis qu'Enzo Moavero Milanesi atterrit au ministères des Affaires étrangères. Giovanni Tria, professeur d'économie politique proche de la Ligue, mais pro-euro, devient ministre de l'Économie et des Finances.



Sortie de crise



Ce gouvernement marque un tournant pour l'Italie, enlisée dans une crise politique depuis plusieurs semaines. Jeudi, les chefs de file du Mouvement 5 étoiles et de la Ligue ont trouvé un accord sur un gouvernement d'union. « Toutes les conditions sont réunies pour un gouvernement politique M5S/Ligue », avaient annoncé plus tôt dans la journée Luigi di Maio et Matteo Salvini dans un communiqué transmis par le M5S. L'Italie cherchait à sortir de l'impasse.



Le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite) avaient repris les négociations et tentent de relancer la formation d'un gouvernement d'union, sous l'œil vigilant du président de la République, qui exige des garanties sur le maintien dans l'euro. En accord avec le président Sergio Mattarella, Carlo Cottarelli, l'économiste chargé de former un gouvernement d'experts pour gérer les affaires courantes avant de nouvelles élections, a gelé ses travaux pour laisser le temps aux discussions.



Sur les marchés, la tendance à la reprise se confirmait jeudi, la Bourse de Milan gagnant 0,78 % peu avant 13 heures, au lendemain d'un rebond de 2,09 %, tandis que le « spread », l'écart très scruté entre les taux allemand et italien à dix ans, continuait de refluer à 230 points alors qu'il avait dépassé les 300 points lundi. L'idée d'un gouvernement d'union M5S-Ligue avait été abandonnée dimanche soir à la suite du veto spectaculaire de Sergio Mattarella à la nomination à la tête du ministère de l'Économie et des Finances de Paolo Savona, un économiste qui considère l'euro comme « une prison allemande ».



Bains de foule



Mercredi soir, Luigi Di Maio a proposé un compromis : garder Paolo Savona, mais à un autre poste, et nommer à sa place une personnalité « de la même envergure ». Une proposition qui avait séduit le président italien. Matteo Salvini, qui était, lui, reparti en campagne mercredi avec une série de bains de foule enthousiastes en Toscane et en Ligurie, avait aussi ouvert la porte à la discussion mercredi soir. Et il a annulé sa dizaine de meetings prévus jeudi en Lombardie pour revenir à Rome. Matteo Salvini souhaitit repartir avec le programme commun et l'équipe déjà négociée, avec éventuellement l'ajout de Fratelli d'Italia, la petite formation d'extrême droite dirigée par Giorgia Meloni, dont les 18 sénateurs élargiraient l'étroite majorité du M5S et de la Ligue au Sénat.



Selon deux sondages diffusés par les médias italiens, entre 60 et 72 % des Italiens souhaitent un maintien de l'Italie dans l'euro. Luigi Di Maio répète que le M5S ne souhaite pas une sortie de l'euro. La position de la Ligue est moins claire : Matteo Salvini n'envisage pas une sortie unilatérale, mais considère l'euro comme un échec que l'UE devra abandonner tôt ou tard.