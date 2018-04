Sorti de prison, Puigdemont appelle Madrid au "dialogue" sur la Catalogne

A peine sorti de sa prison allemande, l'ancien président catalan Carles Puigdemont a exhorté vendredi Madrid à cesser la confrontation et "entamer le dialogue" sur la question de l'indépendance de la Catalogne.



"Le temps du dialogue est venu (...) il est temps de faire de la politique", a-t-il déclaré à la presse en quittant le centre de détention de Neumünster en Allemagne, où il était détenu depuis une dizaine de jours, et au lendemain d'un succès judiciaire.



"Les autorités espagnoles n'ont aucune excuse pour ne pas entamer (ce) dialogue", a ajouté l'indépendantiste, qui reste sous le coup d'une possible procédure d'extradition vers l'Espagne.



Sa libération sous contrôle judiciaire avait été ordonnée la veille à la surprise générale par un tribunal allemand chargé d'examiner une demande d'extradition espagnole.



Parmi les conditions fixées pour qu'il puisse quitter sa prison : le paiement d'une caution de 75.000 euros, dont M. Puigdemont s'est acquitté vendredi matin. Il lui est aussi interdit de quitter l'Allemagne dans l'attente d'une décision finale sur son cas et il devra pointer une fois par semaine dans un commissariat.



L'indépendantiste catalan a aussi appelé à la "libération immédiate" de tous les indépendantistes catalans détenus en Espagne. "Avoir des prisonniers politique dans l'Union européenne constitue une honte", a-t-il clamé, alors que neuf indépendantistes sont actuellement en détention provisoire en Espagne, dont six anciens membres de l'exécutif de la province et l'ancienne présidente du parlement catalan.



S'il reste en Allemagne sous la menace d'une remise à l'Espagne, M. Puigdemont peut d'ores et déjà se targuer d'une première victoire judiciaire notable.