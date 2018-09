Sondage: Macron dévisse de 10 points, au plus bas depuis son élection

Le président français Emmanuel Macron enregistre une chute spectaculaire de dix points en un mois dans un sondage publié mardi, avec seulement 31 % des Français qui approuvent son action comme président, contre 41 % en juillet.



Dans cette enquête Ifop pour l'hebdomadaire Paris Match et la radio Sud Radio, le Premier ministre Edouard Philippe perd trois points, passant à 35 % de satisfaits, contre 38 %.



Le centriste Macron a vu sa cote de popularité dégringoler largement en dessous des 40 % dans plusieurs études d'opinion réalisées ces derniers jours pour atteindre son plus bas niveau depuis son entrée en fonction en mai 2017.



Dans le sondage Ifop mardi, M. Macron fait même légèrement moins bien que son prédécesseur socialiste François Hollande (32 %) au même stade de son mandat en septembre 2013.



Seulement 32 % des Français estiment que M. Macron "mène une bonne politique économique", contre 68 % à penser le contraire. Ils sont 22 % à juger le président "proche des préoccupations des Français".



Secoué juste avant ses vacances par le scandale lié à un de ses anciens gardes du corps, Alexandre Benalla, sous le feu constant de l'opposition, Emmanuel Macron doit remanier un gouvernement affaibli par le départ de son très populaire ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot.



Et pour ajouter une complication, son gouvernement est empêtré depuis quelques jours dans la réalisation d'une révolution fiscale française: le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source.



Sondage réalisé en ligne, du 30 au 31 août, auprès d'un échantillon de 1.015 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.