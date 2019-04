Sommet samedi au Tchad des Etats sahelo-sahariens

Un sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de la Communauté des États sahelo-sahariens (Cen-Sad) se tiendra samedi à N'Djamena, a appris jeudi l'AFP de source officielle.



"Ce sommet se tient dans un contexte marqué par plusieurs défis au nombre desquels les menaces à la paix, à la sécurité ainsi que ceux liés au développement durable", a déclaré à l'AFP le Secrétaire général par intérim de la Cen-Sad, Ibrahim Sani Abani.



"Les chefs d'État évoqueront sans nul doute la crise en Libye et les derniers événements au Soudan", deux pays frontaliers du Tchad, comme lui membres de la Cen-Sad, selon un diplomate tchadien qui a requis l'anonymat.



Au Soudan, le président Omar el-Béchir a été renversé jeudi par un coup d'Etat de l'armée, dans le sillage d'un soulèvement populaire, et remplacé par un "conseil militaire de transition" pour deux ans.



En Libye, des combats opposent les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est du pays, qui avancent depuis près d'une semaine vers la capitale libyenne, et celles du Gouvernement d'union nationale (GNA) basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale.



La Cen-Sad est l'une des huit communautés économiques régionales reconnues par l'Union Africaine comme piliers de l'intégration et du développement économique et sociale du continent. Elle regroupe 24 États du pourtour du Sahel et du Sahara et a été créée le 4 février 1998 à Tripoli en Libye.