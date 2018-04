Sommet inter-coréen: La dénucléarisation et la paix au menu des discussions Moon/Kim

Le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont tenu vendredi des discussions "sérieuses et franches" sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne et sur une paix permanente entre les deux pays lors de la première session de leur sommet, a annoncé le porte-parole de la présidence sud-coréenne, Yoon Young-chan.



"Les deux dirigeants ont eu un dialogue sincère et franc au sujet de la dénucléarisation et de l'établissement d'une paix permanente sur la péninsule coréenne et du développement des relations inter-coréennes", a déclaré Yoon Young-chan à la presse, ajoutant que les deux parties ont travaillé à la rédaction d'un communiqué commun que les deux dirigeants "feront l'annonce lorsqu'il sera établi".



Par ailleurs, le responsable sud-coréen a annoncé que les épouses des deux hommes participeraient au banquet organisé à l'issue du sommet.



Moon Jae-in et Kim Jong-un se sont retrouvés à Panmunjom, "village de la trêve" situé sur la frontière commune, pour le troisième sommet intercoréen, après ceux de 2000 et de 2007.