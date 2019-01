Sommet économique arabe à Beyrouth : début des réunions préparatoires

Ces travaux ont débuté par une réunion du comité chargé du suivi et de la préparation du Sommet au niveau des hauts responsables. Ce comité est composé du Liban, de l'Egypte et de l'Arabie Saoudite (la Troïka du Sommet), en plus du Soudan, l'Irak et le Sultanat d'Oman (Troïka du Conseil économique et social), outre le Maroc, la Tunisie et le secrétaire général de la Ligue arabe.



Le Maroc est représenté à ces réunions par l'ambassadeur du Maroc au Caire, représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi.



Les réunions préparatoires se pencheront sur 27 points liés à tous les dossiers économiques et sociaux qui ont été abordés par la session ministérielle extraordinaire du Conseil économique et social de la Ligue arabe qui s'est tenue en décembre au Caire.



Selon le secrétaire général adjoint, chef du département des affaires économiques à la Ligue arabe, Kamal Hassan Ali, ce Sommet revêt une grande importance au vu des sujets inscrits à son ordre du jour, 6 ans après le Sommet du Riyad (Janvier 2013).



Hassan Ali a indiqué, dans des déclarations avant l'ouverture des réunions préparatoires, que le renforcement de la sécurité alimentaire ainsi que la promotion du commerce agricole dans le monde arabe sont parmi les principaux sujets au programme arrêté. En plus de la question agricole, a-t-il ajouté, le Sommet de Beyrouth se penchera sur le dossier de la zone arabe de libre échange, en œuvrant à réunir les conditions de son implémentation, comme l’activation de l’Union douanière arabe, vu que les échanges dans le secteur des services, se chiffrant à 25 pc du volume global, "sont toujours en deçà des niveaux escomptés". Le conclave de Beyrouth traitera aussi du programme de soutien aux TPE et PME dans le monde arabe, un dossier d’extrême importance pour les économies arabes au vu de sa contribution significative à la lutte contre la pauvreté et à l’emploi des jeunes, a poursuivi M. Hassan Ali.



De même, la connexion électrique entre les pays arabes retiendra également l’attention des participants, surtout après la signature de l’accord sur la stratégie arabe de l’énergie durable 30-20 par les ministres arabes en charge de la gestion du secteur de l’électricité. Dans le secteur touristique et culturel, a-t-il précisé, "nous avons une initiative en vue de renforcer la complémentarité entre le tourisme et le patrimoine culturel et civilisationnel dans les Etats arabes".



En matière d’environnement, a poursuivi M. Hassan Ali, il sera procédé à l’examen de la gestion des déchets solides dans les pays arabes, un sujet qui pose de sérieux problèmes et qui doit être traité en y apportant des solutions pertinentes. En outre, a ajouté le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, seront aussi examinés le soutien à l’économie palestinienne et la mise en œuvre d’un plan dédié au développement sectoriel à Al Qods 2018-2022, outre l’appui au secteur des services en Palestine.