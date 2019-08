Sommet du G7 : Justin Trudeau veut faire du combat contre les inégalités une priorité

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a appelé les dirigeants des plus grandes économies mondiales, qui se réuniront du 24 au 26 août en France dans le cadre du sommet du G7, à s'engager davantage contre les inégalités, à encourager des économies qui profitent à tous et à lutter contre les changements climatiques.



"Ensemble, nous allons combattre les inégalités, encourager des économies qui profitent à tous, promouvoir l'égalité des sexes, lutter contre la crise climatique et créer de nouvelles opportunités pour les gens à travers le monde", a affirmé M. Trudeau qui prendra part aux travaux du Sommet du G7.



Selon le Premier ministre, les dirigeants du G7 doivent "maintenant plus que jamais" unir leurs forces pour bâtir un avenir prospère pour un plus grand nombre de gens, indique un communiqué de son Cabinet.



Après le Canada en 2018, l'Hexagone accueille à Biarritz le Sommet du G7 qui sera axé cette année sur la réduction des inégalités.



"Sous la direction de la France, le Sommet du G7 de cette année sera l'occasion de faire avancer les enjeux importants que le Canada a mis en avant lors de notre présidence", a souligné M. Trudeau.



Lors de ce rendez-vous, M. Trudeau échangera avec des dirigeants africains, invités au Sommet, sur les moyens de combattre les inégalités à travers le monde, d'encourager la stabilité et de promouvoir le développement en Afrique, en particulier dans la région du Sahel, a-t-on précisé de même source.