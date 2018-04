Sommet de la Ligue arabe : La Jordanie souligne l'impératif de renforcer l'action arabe commune

A l'ouverture des travaux du 29ème Sommet de la Ligue arabe, le roi Abdallah II a souligné le droit éternel des Palestiniens, des Arabes, des Musulmans et des Chrétiens à Al-Qods, insistant que la ville sainte demeure la pierre angulaire de toute solution globale garantissant l'établissement de l'Etat palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Al-Qods Est comme capitale, en droite ligne de la solution à deux Etats et de l'initiative de paix arabe.



Il a ajouté que l'attachement des Palestiniens à la solution à deux Etats et leur rejet de la violence renseigne sans équivoque sur leur engagement constant pour la paix et "il nous incombe, tous, de se tenir à leurs côtés et de soutenir leur résistance pour recouvrer leurs droits légitimes à l'établissement d'un Etat indépendant".



Sur un autre registre, le Souverain jordanien s'est félicité du triomphe de l'Irak sur l'Organisation dite "Daesh", réaffirmant son appui au peuple irakien en vue d'éradiquer le terrorisme et parachever la victoire militaire via un processus politique impliquant toutes ses sensibilités.



Par ailleurs, il a relevé que les pays arabes se doivent d'intensifier leurs efforts diplomatiques avec les organisations régionales et internationales afin de faire face aux défis croissants dans le monde arabe, soulignant l'importance de l'élaboration d'un plan d'action global pour renforcer la coopération et la coordination avec ces organisations.



Ce 29ème Sommet examinera nombre de questions, notamment la cause palestinienne, les derniers développements en Syrie suite à l'escalade dans Al-Ghouta orientale, les crises en Libye et au Yémen, en plus d'autres dossiers à caractère politique, diplomatique, économique et sécuritaire.



L'ordre du jour de ce Sommet comprend l'examen d'une série de projets de résolutions ayant trait au soutien à la légalité au Yémen, la souveraineté du Liban et son intégrité territoriale, le renforcement de la sécurité arabe, la condamnation des ingérences étrangères dans les affaires de plusieurs Etats arabes, le rejet de toutes les formes du terrorisme, entre autres.



D'autres résolutions se rapportent au renforcement des mécanismes de la coopération économique inter-arabe et à l'examen des fardeaux économiques et sociaux résultant de la crise des réfugiés dans la région.