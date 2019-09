Sommet de la CEDEAO sur le terrorisme : La délégation marocaine tient une série d'entretiens à Ouagadougou

La délégation marocaine de haut niveau, qui a participé sur Très hautes instructions Royales à la session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur la lutte contre le terrorisme, organisée samedi à Ouagadougou, a eu en marge de ce sommet plusieurs entretiens avec des chefs de délégations.



Elle a notamment été reçue en audience par Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, et Ibrahim Boubacar Keïta, président du Mali.



La délégation marocaine comprenait le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, et le Directeur Général d’Études et Documentation, M. Mohamed Yassine Mansouri.



Elle se composait également de l’ambassadeur du Maroc à Ouagadougou, M. Youssef Slaoui et de l’ambassadeur du Maroc à Abuja, Moha Ou Ali Tagma, représentant du Maroc auprès de la CEDEAO.



Ces entretiens se sont déroulés en présence des ministres des Affaires étrangères du Burkina et du Mali.