Sommet de l'UA: Le continent africain est «la clé» pour des solutions aux problèmes mondiaux (Guterres)

Le secrétaire général des Nations-unies, Antonio Guterres, a estimé samedi à Addis-Abeba que le continent africain est "la clé" pour résoudre les problèmes du monde dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement.



"Je crois que, dans le domaine de la paix et la sécurité, du développement et des droits de l'Homme, vraiment, le continent africain est la clé pour trouver les solutions aux problèmes mondiaux", a déclaré M. Guterres dans une note à la presse, après la signature au siège de l’Union africaine (UA), dans la capitale éthiopienne, d’un partenariat entre les Nations-unies et l'organisation continentale, en marge du 30è sommet de l'UA.



Coopérer avec l'UA est "un choix stratégique fondamental" pour que "les Nations-unies soient capables d'accomplir leur mandat", a souligné le secrétaire général de l'ONU, réitérant la disponibilité de son organisation à être aux côtés de l'UA, et ce, a-t-il précisé, en respectant le leadership Africain dans la solution de problèmes africains pour aider dans cette direction.



Par ailleurs, il a estimé que l'éradication de la pauvreté est "la priorité absolue" de l'Agenda 2063 de l'UA et du Programme onusien de développement durable à l'horizon 2030. "La communauté internationale ne trouvera pas la paix et la sécurité si l'Afrique n'est pas capable de gérer, non seulement ses conflits, mais surtout, de faire de la prévention et de trouver une solution à ces conflits", a-t-il dit.



Pour sa part, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a indiqué que "la complémentarité, la coopération et le partenariat entre les Nations-unies et l'Afrique s'imposent", alors que le continent africain est "le théâtre de conflits". "Je crois qu'aussi bien au niveau des Nations-unies que de l'UA, nous sommes en pleine réflexion sur la nécessité de réadapter nos outils, nos instruments, pour faire face surtout à de nouveaux défis", a-t-il dit.