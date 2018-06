Sommet de l'OCS : la Chine promet une ligne de crédit de 4,7 milliards de dollars

Il a fait cette annonce lors de l’ouverture de la 18e réunion du Conseil des chefs d'Etat des pays membres de l'OCS, organisée dans la ville côtière chinoise de Qingdao dans la province du Shandong (est de la Chine).



Le Chef de l’Etat Chinois a également formulé l’engagement de la Chine à soutenir le Kirghizstan dans sa présidence de l'OCS, qui prend le relais de Pékin à la tête de cette organisation de coopération.



Le président russe Vladimir Poutine, son homologue pakistanais Mamnoon Hussain ou encore le Premier ministre indien Narendra Modi, participent à ce Sommet qui se veut une "démonstration d’unité".



L'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) qui regroupe la Chine, la Russie, l’Inde, le Pakistan et plusieurs pays d'Asie centrale, a entamé samedi soir son sommet annuel dans la ville côtière de Qingdao (est de la Chine).



L'OCS compte actuellement quatre ex-républiques soviétiques d'Asie centrale (Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Kirghizstan) et deux nouveaux-venus: l'Inde et le Pakistan.