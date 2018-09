Sommet de Pyongyang: priorité à la dénucléarisation pour Séoul

M. Moon se rend mardi dans la capitale nord-coréenne, nouveau signe de rapprochement sur la péninsule même si les négociations sur la dénucléarisation entre le Nord et Washington patinent.



"Nous allons faire pression en faveur d'une dénucléarisation avancée du Nord et une mesure réciproque des Etats-Unis, en relançant rapidement un dialogue sincère visant à établir des nouvelles relations pacifiques", a déclaré le chef d'état-major du président sud-coréen Im Jong-seok.



M. Moon, qui a rencontré M. Kim a deux reprises cette année, a joué le rôle crucial d'intermédiaire pour parvenir à l'organisation d'un sommet historique entre le Nord-Coréen et le président américain Donald Trump en juin à Singapour.



Là, M. Kim s'est engagé en faveur de la "dénucléarisation de la péninsule", un euphémisme sujet à toutes les interprétations. Les deux parties s'écharpent depuis sur la signification exacte de cet engagement.



Washington veut "une dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée" du Nord.



Les autorités nord-coréennes ont dénoncé des méthodes de "gangster" des Américains, accusés de vouloir obtenir leur désarmement unilatéral sans faire de concession à chaque étape.



M. Im a expliqué que le dirigeant sud-coréen allait tenter de combler le fossé entre Washington et Pyongyang et jouerait un rôle de médiateur.



"A travers diverses rencontres et conversations téléphoniques, le président Moon a une meilleure compréhension de ce que pensent les Etats-Unis que le président Kim", a-t-il dit.



M. Moon rencontrera le dirigeant nord-coréen au moins deux fois. Chose rare, M. Kim pourrait accueillir ses invités à l'aéroport, a-t-il ajouté.



Le président sud-coréen doit également assister à un concert, visiter des hauts lieux de la capitale avec sa délégation, qui comprend l'héritier du groupe Samsung Lee Jae-yong et le vice-président de Hyundai Motor.