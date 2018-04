Sommet de Brazzaville: Mohammed VI signe le protocole instituant la Commission Climat du bassin du Congo

Le Roi Mohammed VI a procédé, dimanche à Brazzaville, à la signature du protocole instituant la Commission Climat du bassin du Congo et ce, au terme des travaux du 1er Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds bleu du Bassin du Congo.



Ce protocole a également été signé par le Président de la République d’Angola, M. João Lourenço, le Président de la République Centrafricaine, M. Faustin-Archange Touadéra, le Président de la République du Congo, M. Denis Sassou N’Guesso, le Président de la République Gabonaise, M. Ali Bongo Ondimba, le Président de la République de Guinée Equatoriale, M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le Président de la République du Rwanda, M. Paul Kagame, et le Président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat.