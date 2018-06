Sommet USA-Corée du Nord: La Corée du Sud applaudit l'accord de Singapour

Le président sud-coréen Moon Jae-in a salué mardi l'accord de Singapour, le qualifiant d'"événement historique ayant mis fin à la Guerre froide".



"L'accord de Santosa du 12 juin restera dans l'Histoire mondiale comme un événement ayant mis fin à la Guerre froide", a déclaré Moon à l'issue de la rencontre historique entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.



Il a rendu hommage à Kim Jong Un et à Donald Trump pour leur "courage et leur résolution". Le sommet entre Donald Trump et Kim Jong relance "les espoirs d'une fin officielle de la guerre de Corée, qui s'était achevée en 1953 par un armistice mais non par un traité de paix", a fait noter M. Moon.



Lors d'un sommet historique mardi à Singapour, Kim Jong Un a réaffirmé son engagement envers une "dénucléarisation complète de la péninsule coréenne", selon un texte conjoint signé mardi avec le président américain Donald Trump.



Quant au locataire de la Maison Blanche, il a souligné que le processus de dénucléarisation de la péninsule coréenne allait commencer "très rapidement".