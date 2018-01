Sommet UA: le président tchadien élu à la tête du mécanisme africain d’évaluation des pairs

Le président tchadien Idriss Déby Itno a été élu à la tête du mécanisme africain d'évaluation des pairs (MAEP), lors du 27ème sommet du forum de cette institution, dont les travaux se sont tenus samedi au siège de l'Union africaine (UA), à Addis-Abeba.



Le président Déby Itno, élu à la tête de ce mécanisme pour un mandat de deux ans, succède au président kényan Uhuru Kenyatta qui a achevé son mandat.



Outre, l’élection d’un nouveau président, le sommet du forum du MAEP a examiné les rapports de plusieurs pays.



Créé en 2003, le MAEP est un instrument d’autoévaluation volontaire de la performance des Etats membres de l’UA en matière de gouvernance. Il a pour principal objectif d’encourager l’adoption de politiques, valeurs, normes et pratiques en matière de gouvernance politique et économique propices à la stabilité politique, à l’accélération de l’intégration économique sous régionale et continentale, à la croissance économique et au développement durable.



En adhérant au MAEP, les Etats membres conviennent d’évaluer indépendamment la conformité à leurs engagements africains et internationaux en matière de gouvernance.



La performance et les progrès réalisés sont mesurés dans quatre domaines thématiques, à savoir la démocratie et la gouvernance politique, la gouvernance et la gestion économique, la gouvernance d’entreprise et le développement socio-économique. Chaque évaluation aboutit à un programme national d’action pour l’Etat concerné en vue de traiter les problèmes identifiés.