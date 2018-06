Sommet Trump-Kim: la Chine se félicite du début d'une "nouvelle histoire"

La Chine, principale alliée de la Corée du Nord, s'est félicitée mardi du sommet en cours à Singapour entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, tout en appelant à nouveau à une "dénucléarisation totale" de son voisin.



"Aujourd'hui, le fait que les plus hauts dirigeants des deux pays soient assis côte à côte pour des pourparlers d'égal à égal a un sens important et constitue le début d'une nouvelle histoire", s'est félicité devant la presse le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.



Donald Trump et Kim Jong Un ont multiplié poignées de main et échanges d'amabilités pendant toute la durée de leur sommet qui doit traiter de la dénucléarisation de la péninsule coréenne.



Survenu après des mois de tergiversations et d'incertitudes, le sommet, est le premier du genre entre un président américain en exercice et un leader nord-coréen.