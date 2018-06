Sommet Trump-Kim: L'AIEA se dit prête à mener des vérifications sur la dénucléarisation de la Corée du nord

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a salué, mardi le document commun signé entre le président US Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim-Jong Un à Singapour, en se disant prête à mener des vérifications sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. "L'AIEA se tient prête à entreprendre toutes les opérations de vérification en RPDC (Corée du Nord) qui pourrait lui être demandé de conduire par les pays concernés, soumises à autorisation du conseil des gouverneurs de l'AIEA", a déclaré son directeur général Yukiya Amano dans un communiqué.



L'Agence internationale de l'énergie atomique a assuré, le 4 juin 2018, qu'elle était prête à reprendre ses inspections des installations nucléaires de Corée du nord "à brève échéance" si elle en obtenait le feu vert, sur fond de dégel des relations entre Pyongyang et Washington.



L'AIEA ''pourra reprendre ses activités de vérification à brève échéance", a précisé M. Amano, assurant que les inspecteurs pourraient être opérationnels en l'espace "de semaines, pas de mois".



L'Agence est en contact avec les différentes parties prenantes avec qui l'agence onusienne a eu de nombreux échanges, a expliqué le directeur général de l'agence onusienne qui s'exprimait en marge d'une réunion du conseil des gouverneurs de l'agence à Vienne. "Il est tout à fait clair que si une organisation peut effectuer les vérifications, cela ne peut être que" l'AIEA, a souligné M. Amano.



M. Yukiya Amano a invité à nouveau la RPDC "à respecter pleinement les obligations qui lui incombent en vertu des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, à coopérer rapidement avec l'AIEA et à résoudre toutes les questions en suspens".



La RPDC a annoncé, le 24 mai 2018, avoir ''complètement'' démantelé et fermé son site d'essais nucléaires à Punggye-ri (nord-est de la Corée du nord), une décision qui a été saluée par Antonio Guterres le secrétaire général des Nations Unies.



Pyongyang s'oppose aux inspections de l'AIEA depuis avril 2009, date à laquelle la Corée du nord avait expulsé les inspecteurs du gendarme nucléaire des Nations Unies de son complexe de Yongbyon à 100 km au nord de Pyongyang.