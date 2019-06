Sommet G20: Poutine appelé à "stopper ses actes de déstabilisation" (Theresa May)

La Première ministre britannique Theresa May a appelé, vendredi à Osaka, le président russe Vladimir Poutine à "stopper ses actes de déstabilisation qui menacent le Royaume-Uni et ses alliés".



Sans quoi "il ne pourra pas y avoir de normalisation des relations bilatérales", a-t-elle averti lors du sommet du G20, selon un porte-parole de Downing Street. Cette rencontre des deux responsables est la première depuis l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal en 2018 sur le sol britannique.



Intervenant lors d'une rencontre avec le président russe, May a indiqué avoir "des preuves irréfutables que la Russie était derrière cette attaque".



Malgré le ton glacial de l'entrevue, la responsable britannique s'est déclarée "ouverte à la possibilité d'une relation différente, mais pour cela, le gouvernement russe doit choisir une voie différente". Le Royaume-Uni et la Russie s'opposent sur de nombreux dossiers internationaux, du conflit syrien à la crise ukrainienne.