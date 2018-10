Sommet Erdogan-Poutine-Macron-Merkel sur la Syrie le 27 octobre à Istanbul

Ce sommet portera notamment sur la situation à Idleb, dernier grand bastion de l'opposition en Syrie et sur "le processus politique" censé aboutir à un règlement au conflit qui ravage le pays depuis 2011, a précisé le porte-parole Ibrahim Kalin.



A Paris, l'Elysée a confirmé la présence de M. Macron à ce sommet.



A Berlin, une porte-parole de Merkel, Martina Fietz, a également confirmé la tenue du sommet à quatre. A Moscou le Kremlin a confirmé dans un communiqué la présence de M. Poutine au sommet, précisant que les discussions porteraient sur les moyens "de faire avancer le processus de règlement politique en Syrie ainsi que sur d'autres mesures susceptibles de renforcer la sécurité et la stabilité et créer les conditions propices au retour des réfugiés".