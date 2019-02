Somalie: au moins 9 morts dans un attentat sur un marché de Mogadiscio

Au moins neuf personnes ont été tuées lundi dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un marché très fréquenté du sud de la capitale somalienne Mogadiscio, régulièrement ciblée par les islamistes radicaux shebab, a-t-on appris de source policière et auprès de témoins.



"L'explosion a eu lieu près du centre commercial Mogadiscio et elle a causé morts et destruction. Neuf civils ont été confirmés morts et plusieurs autres sont blessés. Certaines de ces victimes ont été tuées dans l'effondrement d'un bâtiment causé par l'explosion", a indiqué un responsable de la police, Ahmed Moalin Ali.