Somalie: au moins 26 morts et 56 blessés dans le siège d'un hôtel de Kismayo

Au moins 26 personnes ont été tuées et 56 blessées dans l'attaque par les militants islamistes shebab d'un hôtel de la ville portuaire de Kismayo, dans le sud de la Somalie, a annoncé samedi le président de la région semi-autonome du Jubaland.



"Vingt-six personnes ont été tuées dans l'attaque et 56 blessées. Parmi les tués, figurent des étrangers: trois Kényans, un Canadien, un Britannique, deux Américains et trois Tanzaniens. Il y a aussi deux citoyens chinois blessés", a déclaré le président Ahmed Madobe en conférence de presse.