Somalie: 18 morts dans un double attentat à la voiture piégée à Mogadiscio

Au moins 18 personnes ont été tuées et 20 autres blessées dans deux attentats à la voiture piégée visant le palais présidentiel et un hôtel vendredi à Mogadiscio, a-t-on indiqué de source policière et des services de secours.



"Je peux confirmer qu'une attaque s'est produite à proximité du palais présidentiel", a affirmé un officier de police somalien, Ibrahim Mohamed, ajoutant qu'"une autre voiture chargée d'explosifs a détonné près d'un hôtel récemment ouvert".



"Nous avons jusqu'à présent récupéré les corps de 18 personnes décédées et de 20 blessés de l'un des sites de l'attentat", a, pour sa part, fait savoir Abdukadir Abdurahman Aden, des ambulances Aamin.