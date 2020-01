Soleimani:Washington met l'Arabie saoudite dans la ligne de mire de l'Iran

En assassinant un haut gradé iranien, les Etats-unis ont exposé leur allié saoudien à des représailles de Téhéran au moment même où Ryad s'efforce de calmer la crise régionale après des mois de fortes tensions, estiment des analystes.



Selon des responsables américains, l'Arabie saoudite se trouve confrontée à un "risque accru" d'attaques aux drones et aux missiles après l'assassinat vendredi à Bagdad du puissant général iranien Qassem Soleimani, artisan de la stratégie d'influence de la République islamique au Moyen-Orient.



Cet assassinat, ordonné par le président américain Donald Trump, fait craindre une déflagration régionale, Téhéran ayant menacé de venger la mort de Soleimani, chef de la Force Qods, unité d'élite chargée des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution (l'armée idéologique iranienne).



Ryad a tenté de prendre ses distances avec Washington, un responsable saoudien ayant déclaré à l'AFP que son pays "n'a pas été consulté" avant la frappe américaine. Son ministre des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhane, a qualifié lundi la situation de "très dangereuse".



De journaux saoudiens ont cherché à mettre en cause Doha, en affirmant que le drone qui a abattu le général Soleimani a décollé d'une base américaine au Qatar, en occultant le fait que le royaume lui-même accueille des troupes américaines.



Une délégation saoudienne conduite par le prince Khaled ben Salmane, vice-ministre de la Défense, est arrivée lundi à Washington pour plaider la désescalade, après que le roi Salmane a souhaité des mesures urgentes pour "désamorcer" les tensions.



"Il est assez clair que les Saoudiens ne se réjouissent pas de cette crise, même s'ils doivent se réjouir du meurtre de Soleimani", déclare à l'AFP Hussein Ibish, de l'Arab Gulf Institute basé à Washington.



"Ils savent qu'ils seraient pris dans un feu croisé si la guerre éclate et ils font tout pour faire baisser la température", ajoute-t-il.



Ces derniers mois, l'Arabie saoudite et son ennemi juré, l'Iran, ont amorcé sous l'égide de l'Irak des contacts pour désamorcer les tensions qui ont failli dégénérer en affrontement.



Le Premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi a déclaré dimanche qu'il devait rencontrer le général Soleimani le jour de son assassinat, affirmant que le haut gradé iranien était porteur d'une réponse de Téhéran à un message antérieur de l'Arabie saoudite.



Des analystes s'étaient inquiétés du fait de voir les dirigeants saoudiens, frustrés de la politique de l'ancien président américain Barack Obama jugée conciliante envers l'Iran, entraîner par l'administration Trump dans un autre conflit au Moyen-Orient.